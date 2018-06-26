Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍

Североатлантический альянс начал военные учения Ramstein Alloy в воздушном пространстве стран Прибалтики. Об этом сообщает министерство обороны Эстонии.

Как сообщают представители ведомства, военно-воздушные силы альянса в ходе учений отрабатывают приемы по воздушной обороне воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. Главная задача — наладить управление и связь в регионе. НАТО также отлаживает работу воздушных патрулей.

Помимо Военно-воздушных сил Эстонии, руководящих военными учениями, в Ramstein Alloy участвуют летательные аппараты ВВС Германии, Испании, Франции, Норвегии и других стран. По словам представителя Минобороны, учения продлятся до 28 июня.

Ранее руководитель штаба ВМС США Джон Ричардсон заявил, что совместные учения Соединенных Штатов и Норвегии должны стать «мощным и ясным» сигналом России об укреплении сотрудничества между странами.

Журналист издания The Washington Post, напротив, заметил, что в конфликте с российской стороной силы альянса потерпят поражение. Плохое качество дорог и неповоротливый бюрократический аппарат в странах Прибалтики ограничат передвижение войск военно-политического блока.