Мы в соц.сетях:
Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

 Россияне симпатизируют Ленину и Сталину

Россияне симпатизируют Ленину и Сталину
Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

 МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты
СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

 Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍

Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍
Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

 Россияне симпатизируют Ленину и Сталину

Россияне симпатизируют Ленину и Сталину
Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

 МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты
СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

 Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍

Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍
18:06   26 Июня 2018
Весь мир

Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍

Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍

Североатлантический альянс начал военные учения Ramstein Alloy в воздушном пространстве стран Прибалтики. Об этом сообщает министерство обороны Эстонии.

Как сообщают представители ведомства, военно-воздушные силы альянса в ходе учений отрабатывают приемы по воздушной обороне воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. Главная задача — наладить управление и связь в регионе. НАТО также отлаживает работу воздушных патрулей.

Помимо Военно-воздушных сил Эстонии, руководящих военными учениями, в Ramstein Alloy участвуют летательные аппараты ВВС Германии, Испании, Франции, Норвегии и других стран. По словам представителя Минобороны, учения продлятся до 28 июня. 

Ранее руководитель штаба ВМС США Джон Ричардсон заявил, что совместные учения Соединенных Штатов и Норвегии должны стать «мощным и ясным» сигналом России об укреплении сотрудничества между странами.

Журналист издания The Washington Post, напротив, заметил, что в конфликте с российской стороной силы альянса потерпят поражение. Плохое качество дорог и неповоротливый бюрократический аппарат в странах Прибалтики ограничат передвижение войск военно-политического блока.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#нато #эстония #прибалтика #военные учения
Выбор редакции
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов Россия
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов
Длительный тюремный срок не сможет избавить человека от таких наклонностей, считают в общественной организации.
17:20   26 Июня 2018
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия

Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

11:59   26 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

 Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета