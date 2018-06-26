Центробанк: Ситуация на российском рынке стабилизировалась

Негативный эффект от американских санкций против российских компаний и предпринимателей перестал оказывать влияние на поведение инвесторов, заявили в Центробанке.

За последний месяц зарубежные инвесторы увеличили вложения в российские ценные бумаги федерального займа на 34 миллиарда рублей. К маю уровень спроса на российские облигации превысил предложение. Данная тенденция продолжилась и в июне, подчеркнул регулятор.

Об изменении стратегии поведения иностранных инвесторов свидетельствует и переоценка рисков вложения в российские активы. По словам представителей Центробанка, премия за риск и вложения в ценные бумаги России в мае находилась на уровне других стран с развивающимися рынками, что говорит о снижении влияния санкций на российскую экономику.

Кроме того, рестрикции больше не влияют на курс рубля. Национальная валюта стабильна: ее стоимость приблизилась к фактическому значению, недооцененность рубля снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Сейчас ситуация на финансовом рынке РФ стабильна, несмотря на снижение спроса на рисковые активы на мировом рынке, резюмировали представители ЦБ.