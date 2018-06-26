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Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

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17:37   26 Июня 2018
Россия

Нельзя опускать руки — Федотов о недопуске Москальковой к Одинцову

Нельзя опускать руки — Федотов о недопуске Москальковой к Одинцову

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов призвал российского омбудсмена Татьяну Москалькову к упорству после того, как стало известно, что ей отказали во встрече с россиянином Максимом Одинцовым, который содержится в киевском СИЗО.

Федотов отметил, что правозащитная деятельность требует упорства, и омбудсмен не занимать этого. Председатель СПЧ так же выразил сожаление, что визиты российского и украинского омбудсменов к гражданам России и Украины пока срываются.

Ранее российский и украинский лидеры в телефонной беседе договорились, что уполномоченные по правам человека двух стран смогут посетить заключенных на территории РФ и Украины. После этого обмудсмены Татьяна Москалькова и Лариса Денисова обменялись списками из 34 человек. Однако договоренности президентов оказалось недостаточно — в обеих странах правозащитники столкнулись с проблемами на местах.

В частности, Москальковой отказали в посещении Одинцова в СИЗО, объяснив это отсутствием разрешения украинского министерства юстиции.

Российского военнослужащего Максима Одинцова и его сослуживца Александра Баранова задержали сотрудники СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны РФ назвало это задержание похищением. Позднее РИА Новости, ссылаясь на свой источник, сообщило, что украинские правоохранители заманили их на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи документов о высшем образовании.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #украина #федотов #москалькова #общество #одинцов
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