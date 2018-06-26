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18:35   26 Июня 2018
Россия

Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

Экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских может стать «топ-менеджером» УВЗ (завод-производитель боеплатформы комплекса «Армат»).

Ранее глава России Владимир Путин подписал указ об освобождении Холманских от обязанностей полпреда, на его место назначили помощника президента Николая Цуканова. 

О том, что кандидатура экс-полпреда может быть выдвинута на должность председателя правления УВЗ сообщает РБК со ссылкой на двух источников в администрации президента.

Собеседники агентства выразили уверенность, что бывший полномочный представитель главы государства возглавит совет директоров.

До 2012 года Холманских трудился на заводе в качестве руководителя одного из цехов. Его политическая карьера началась после разговора с президентом во время «Прямой линии». Тогда он завоевал доверие президента смелым предложением отстоять стабильность от акций оппозиции лично. После программы он получил статус доверенного лица Путина, когда президент одержал победу на выборах начальник цеха получил пост полпреда.

Первым о возможности перехода Холманских в руководство УВЗ сообщало информагентство URA.RU.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир #холманских #увз
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