Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским

На состояние в поселке Якорная Щель Лазаревского района пожаловались президенту Путина. Глава региона обещает заняться им, когда земля перейдет с собственность города.

Дикий пляж возле железнодорожной станции «Якорная Щель» в Лазаревском района Сочи, о котором шла речь на «прямой линии» с президентом, будет благоустроен после передачи этой территории в муниципальную собственность. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сегодня Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам «прямой линии», состоявшейся 7 июня. В их числе - задача кубанским властям и РЖД благоустроить пляж в поселке Якорная Щель.

Вениамин Кондратьев пояснил, что муниципальный пляж в поселке полностью благоустроен: там установлены зонты, лежаки, действует пост спасателей. На «прямой линии» поднимался вопрос об участке береговой линии за зданием железнодорожной станции.

«Сейчас к нему нет прохода и подъезда. Чтобы попасть на территорию, необходимо преодолеть путепровод над железной дорогой. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. Эта территория спорная и без вмешательства РЖД не обойтись.Сегодня мы проводим совместную работу с федеральными коллегами. Надеемся, что в ближайшее время у этой земли появится статус, она будет передана в муниципалитет, и мы сможем приступить к обустройству пляжа», — пояснил глава региона.

При этом он подчеркнул, что все пляжи в крае к туристическому сезону полностью готовы, а в регионе работает оперативный штаб по обеспечению безопасности туристов.