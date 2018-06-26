Мы в соц.сетях:
Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

 Россияне симпатизируют Ленину и Сталину

Россияне симпатизируют Ленину и Сталину
Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

 МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты
СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

 Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍

Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍
Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

Игорь Холманских займет пост главы совета директоров Уралвагонзавода

 Россияне симпатизируют Ленину и Сталину

Россияне симпатизируют Ленину и Сталину
Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

 МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты
СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

 Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍

Военные учения НАТО стартовали в Прибалтике‍
17:21   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Крупнейший в Европе символ единения украинцев и венгров - Крест на горе Керек над Берегово - разрисовали красной краской 25 июня, пишет «Голос.ua».

Боевики украинской националистической организации «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена на территории России) написали на стенах монумента «Слава Украине - Героям Слава», а также нарисовали красно-черный флаг организации.

Памятник воздвигли в 2001 году по случаю 2000-летия со Дня рождения Христа в день Святых Петра и Павла. Крест на горе Керек - третий по величине после крестов в Бразилии и Японии и самый крупный в Европе. У его подножия закопана капсула с посланием к будущим поколениям. Авторы письма желают потомкам «мира в душе, среди людей на Земле, здоровья и Божьего благословения».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#украина #чп #венгрия #упа #просишествия #крест на кереке
Выбор редакции
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов Россия
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов
Длительный тюремный срок не сможет избавить человека от таких наклонностей, считают в общественной организации.
17:20   26 Июня 2018
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия

Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

11:59   26 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ