Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Крупнейший в Европе символ единения украинцев и венгров - Крест на горе Керек над Берегово - разрисовали красной краской 25 июня, пишет «Голос.ua».

Боевики украинской националистической организации «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена на территории России) написали на стенах монумента «Слава Украине - Героям Слава», а также нарисовали красно-черный флаг организации.

Памятник воздвигли в 2001 году по случаю 2000-летия со Дня рождения Христа в день Святых Петра и Павла. Крест на горе Керек - третий по величине после крестов в Бразилии и Японии и самый крупный в Европе. У его подножия закопана капсула с посланием к будущим поколениям. Авторы письма желают потомкам «мира в душе, среди людей на Земле, здоровья и Божьего благословения».