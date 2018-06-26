Митрохин подал в суд на «Яблоко» из-за отмены решения о выдвижении его на выборы мэра Москвы

Глава московского отделения партии «Яблоко», член ее политического комитета Сергей Митрохин подал иск в Замоскворецкий суд Москвы к своей партии. Об этом сообщает ТАСС со слов политика.

Как заявил Митрохин, бюро партии нарушило устав, отменив решение конференции московского отделения о его выдвижении на выборы мэра Москв. По его словам, посоветовавшись с адвокатом Ильей Гатикоевым, он решил судиться с однопартийцами.

Ранее партия «Яблоко» официально уведомила Мосгоризбирком о постановлении федерального бюро, отменившего решение конференции московского отделения о выдвижении Митрохина кандидатом.

В Мосизбирком подали документы уже более 22 кандидатов на пост столичного градоначальника. Выборы назначены на единый день голосования 9 сентября.