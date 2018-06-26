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Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

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17:19   26 Июня 2018
Весь мир

Вам бы заткнуться: представитель Эрдогана ответил на критику конгрессмена США о выборах

Вам бы заткнуться: представитель Эрдогана ответил на критику конгрессмена США о выборах

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ответил на критику президентских выборов в стране американского конгрессмена, старшего демократа по разведке Палаты представителей Адама Шиффа предложением заткнуться.

Шифф заявил, что выборы в Турции проходили нечестно, поскольку для победы Эрдоган использовал силу. По мнению конгрессмена, он уничтожил оппозицию с помощью арестов, насилия и подавления свободы слова. 

Калын ответил на пост американца и предложил ему «заткунться». Он отметил, что президент не нуждается в поздравлениях от таких личностей. 

«Турецкий народ высказался. Вам пора заткнуться», — резюмировал политик. 

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Автор: Екатерина Розина
#сша #выборы #турция #эрдоган #весь мир #шифф #калын
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