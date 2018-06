Вам бы заткнуться: представитель Эрдогана ответил на критику конгрессмена США о выборах

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ответил на критику президентских выборов в стране американского конгрессмена, старшего демократа по разведке Палаты представителей Адама Шиффа предложением заткнуться.

Шифф заявил, что выборы в Турции проходили нечестно, поскольку для победы Эрдоган использовал силу. По мнению конгрессмена, он уничтожил оппозицию с помощью арестов, насилия и подавления свободы слова.

Erdogan “won” reelection in Turkey this weekend only by decimating the opposition through arrests, violence and squashing freedom of the press. Turkey's descent into autocracy is another reminder that democracy is under assault worldwide. DO NOT CONGRATULATE.