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17:06   26 Июня 2018
Россия

Количество фирм-однодневок в России достигло исторического минимума

Количество фирм-однодневок в России достигло исторического минимума

Доля подставных фирм в России снизилась в текущем году до 7% от общего числа всех предприятий, сообщает Федеральная налоговая служба. Такого показателя удалось достигнуть благодаря изменениям правил регистрации юридических лиц и усилению контроля.

По данным ФНС, количество компаний, обладающих признаками фиктивности, составило 309,5 тысяч юридических лиц. В 2011 году подобных организаций насчитывалось 1,8 миллиона — 40%. от общего числа предприятий.

Под фирмой-однодневкой обычно понимается юридическое лицо, которое создано без цели ведения предпринимательской деятельности. Как правило, такая фирма не обладает фактической самостоятельностью.  Ей также свойственен минимальный размер уставного капитала, отсутствие отчетности, штата персонала. Кроме того, фиктивные фирмы проводят подозрительные хозяйственные операции, их даты регистрации близки к датам совершения сомнительных сделок.

Обычно компании-однодневки создаются аферистами и стремятся обмануть потенциального потребителя любым способом. Их также используют для вывода средств за рубеж, махинаций с активами банкротящихся предприятий и для обналичивания незаконных средств.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #экономика #фнс
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