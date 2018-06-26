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16:45   26 Июня 2018
Россия

Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

В ходе рабочей встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным президент РФ Владимир Путин одобрил предложение провести тестирование налогообложения для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без сотрудников. Эксперимент пройдет в четырех регионах.

В беседе с главой государства Мишустин рассказал о проекте мобильного приложения для самозанятых, в котором те могли бы указать свои биометрические данные и привязать банковскую карту для списания средств. Для самозанятых, оказывающих услуги, налог будет составлять около 3%. Подразумевается, что эти выплаты заменят НДФЛ и страховые взносы.

Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

Новый проект предназначен для тех, чей доход составляет не более 10 миллионов рублей. При этом на тех, кто занимаются розничной торговлей, проект не распространяется. Если самозанятые ранее не регистрировались как индивидуальные предприниматели, то регистрироваться им не нужно, а если уже сделали это, то им будет дана возможность выбрать упрощенные налоги.

«Пилотными» регионами, с которых начнется внедрение нового налога станут Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. Проект стартует 1 июня 2019 года. На обкатку технологии закладывается полгода, затем проект планируется распространить на всю страну.

Самозанятыми считаются граждане, которые официально не трудоустроены, но при этом получают доход от предоставления услуг.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #экономика #фмс #мишустин #самозанятые
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