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16:42   26 Июня 2018
Россия

Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz

Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz

Скандально известная стритрейсер Мара Багдасарян, которую лишили прав в 2016 году, срочно продает автомобиль Mercedes-Benz. объявление о продаже она опубликовала в Instagram.

Как пишет Федеральное агенство новостей, стоимость двухдверного Mercedes-Benz S-класса составляет 7,5 миллионов рублей.

По данным «РИАМО», автомобиль 2015 года выпуска. Пробег — 47 тысяч километров.

Ранее, в марте 2017 года, московский суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за громкого дела с гонкой на Gelandewagen в Москве. Гонщица намерена обжаловать приговор и уже направила в Дорогомиловский районный суд иск против столичного ГАИ.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #общество #багдасарян #mercedes benz
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