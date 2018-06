Противостояние продолжается: Трамп обвинил Демпартию в будущих преступлениях беженцев

Глава США Дональд Трамп раскритиковал лидеров Демпартии. На этот раз президент обвинил демократов в будущих преступлениях беженцев.

Критика последовала в адрес членов Палаты представителей Максин Уотерс и Нэнси Пелоси. Президент отметил, что именно они являются «лицом партии, в которой хотят открытых границ и неограниченной преступности».

The face of the Democrats is now Maxine Waters who, together with Nancy Pelosi, have established a fine leadership team. They should always stay together and lead the Democrats, who want Open Borders and Unlimited Crime, well into the future....and pick Crooked Hillary for Pres.