Телеведущего Шейнина накажут за мат в прямом эфире

Ранее ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин позволил себе нецензурное выражение, комментируя результаты матча Россия—Уругвай. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сборная Уругвая обыграла российскую команду со счетом 3:0. Несмотря на поражение, российская сборная проходит в 1/8 финала, обеспечив себе второе место в группе.

Телеведущий в эфире пересказал разговор с российским болельщиком. Цитируя собеседника, Шейнин нецензурно выразился.

Представители пресс-службы сообщили, что с сотрудником телеканала проведут беседу, а после наложат дисциплинарное взыскание.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Футболисты сыграют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.