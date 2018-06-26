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16:22   26 Июня 2018
Россия

Телеведущего Шейнина накажут за мат в прямом эфире

Телеведущего Шейнина накажут за мат в прямом эфире

Ранее ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин позволил себе нецензурное выражение, комментируя результаты матча Россия—Уругвай.  Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сборная Уругвая обыграла российскую команду со счетом 3:0. Несмотря на поражение, российская сборная проходит в 1/8 финала, обеспечив себе второе место в группе.

Телеведущий в эфире пересказал разговор с российским болельщиком. Цитируя собеседника, Шейнин нецензурно выразился.

Представители пресс-службы сообщили, что с сотрудником телеканала проведут беседу, а после наложат дисциплинарное взыскание. 

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Футболисты сыграют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #чм #первый канал #уругвай #шейнин #чм2018
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