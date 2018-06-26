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Украинские радикалы осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

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16:54   26 Июня 2018
Весь мир

Лучше один раз 3:0. Болельщики поддержали российскую сборную после поражения

Лучше один раз 3:0. Болельщики поддержали российскую сборную после поражения

Матч сборной РФ против Уругвая ничего не решал: наша команда уже вышла в 1/8 финала, напомнили в группе во «ВКонтакте» «Лепра».

Россия накануне проиграла Уругваю со счетом 0:3. Последняя игра российской команды в групповом этапе турнира прошла на стадионе в Самаре. Авторами голов стали Луис Альберто Суарес, Эдинсон Кавани и Денис Черышев (в свои ворота). По итогам матча Россия переместилась с первого на второе место турнирной таблицы своей группы (А). Тем временем Уругвай поднялся на первое, набрав девять очков. Египет выбыл из гонки.

Поражение сборной, однако, не сильно расстроило россиян. Многие болельщики поспешили напомнить, что положения дел это не изменило: Россия по прежнему проходит в плей-офф чемпионата мира. Более того, проигрыш может положительно повлиять на спортсменов, спустив их с небес на землю.

Пользовательница Twitter пошутила, что лучше проиграть одну игру со счетом 0:3, чем три игры со счетом 0:1.

Тем временем иностранные футбольные фанаты благодарят Россию и ее президента Владимира Путина за прекрасный праздник футбола и поют песни.

Чемпионат мира по футболу в этом году проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов: Москва, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Самара, Нижний-Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград, Саранск, а также Волгоград.

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Автор: Юлия Халус
#россия #спорт #чм-2018 #общество #весь мир #чм #глас народа #чм2018
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