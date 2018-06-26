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15:58   26 Июня 2018
Россия

Россия, Иран и Сирия выступили против одобрения консенсусом британского проекта в ОЗХО

Россия, Иран и Сирия выступили против одобрения консенсусом британского проекта в ОЗХО

Российская делегация на спецсессии Организации по запрещению химического оружия выступила против проекта Великобритании по наделению организации дополнительными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом Россию поддержали делегации Ирана и Сирии. При этом представители РФ заявили, что 27 июня намерены представить свой проект решения по мандату ОЗХО. Предложения будут представлены на специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге. Они станут ответом на озвученные ранее предложения Великобритании.

Россия, Иран и Сирия выступили против одобрения консенсусом британского проекта в ОЗХО

Ранее Великобритания предложила наделить ОЗХО дополнительными полномочиями. В их числе право определять ответственность по различным химическим атакам. До сих пор такие полномочия имеет исключительно Совета Безопасности ООН.

Российские Минобороны и МИД ранее неоднократно указывали, что США, Великобритания и Франция пытаются политизировать работу ОЗХО. Используя инсценировки применения химоружия в Сирии, они обвиняют это государство в нарушении конвенции, а Россию — в содействии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #великобритания #политика #озхо
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