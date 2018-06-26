BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

Немецкий автоконцерн BMW опроверг информацию о закрытии производства в Великобритании из-за выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официального представителя корпорации Иана Робертсона.

Представитель BMW в Великобритании подчеркнул, что компания заботиться о персонале и предприятиях, расположенных в Соединенном Королевстве.

Ранее Financial Times писала о возможном закрытии заводов корпорации в Великобритании. В частности, речь шла о закрытии брендов легковых автомобилей Rolls-Royce и Mini. Руководство компании опасается сложностей с поставками в связи с Brexit. По словам Робертсона, издание обладает неверной информацией: специалисты из BMW сейчас пробуют решить проблему нарушения поставок. Подобный сбой может вылиться в задержку производства на британских заводах.

Великобритания решила покинуть Европейский союз в 2016 году, в результате референдума. В марте Лондон и Брюссель договорились о переходном периоде Brexit с 30 марта 2019 года по 31 декабря 2021 года.