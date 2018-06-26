Внедорожник протаранил группу людей на Урале

Пьяный водитель перепутал педали газа и тормоза и въехал в толпу людей, праздновавших День молодежи, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в городе Полевской неподалеку от одного из магазинов сети «Перекресток», у которого собралась толпа молодых людей. Автомобилист на внедорожники с довольно большой скоростью наехал на людей. В результате ДТП пострадали две девушки. Их доставили в больницу: одну с ушибом госпитализировали, а другую отпустили домой.

Против водителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности. В 2015 году мужчину лишили водительских прав за управление авто в нетрезвом виде.