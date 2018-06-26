Мы в соц.сетях:
Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

 Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz

Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников
Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

 Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz

Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников
16:02   26 Июня 2018
Россия

Внедорожник протаранил группу людей на Урале

Внедорожник протаранил группу людей на Урале

Пьяный водитель перепутал педали газа и тормоза и въехал в толпу людей, праздновавших День молодежи, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в городе Полевской неподалеку от одного из магазинов сети «Перекресток», у которого собралась толпа молодых людей. Автомобилист на внедорожники с довольно большой скоростью наехал на людей. В результате ДТП пострадали две девушки. Их доставили в больницу: одну с ушибом госпитализировали, а другую отпустили домой.

 

Против водителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности. В 2015 году мужчину лишили водительских прав за управление авто в нетрезвом виде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #дтп #происшествия #чп #урал
Выбор редакции
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН
И призвал граждан не игнорировать рекламу наркотиков в интернете.
16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

 Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета