Что и требовалось доказать: Симоньян осудила ОБСЕ за бездействие

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась решением ОБСЕ проводить конференцию о свободе прессы в Киеве и осудила организацию за бездействие.

Симоньян прокомментировала инцидент с израильским собкором агентства Полой Слиер, которую не пустили в Киев.

«Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести», — заявила она в Twitter.

Напомним, Слиер приехала на Украину, чтобы выступить в качестве спикера на конференции, дальнейшие события она рассказала в интервью для RT. Журналиста задержали на границе и удерживали полтора часа, после чего без объяснений принудили подписать бумагу, в которой говорилось о запрете посещения страны сроком на пять лет.

Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 июня 2018 г.

Развитие события не осталось без внимания главреда, ее возмутило бездействие организации, которое выразило «сожаление» в связи с инцидентом и «спокойно продолжила конференцию по свободе прессы».

«Что и требовалось доказать» — резюмировала журналист.

ОБСЕ выразила сожаление, что прессу не пустили в Киев для участия в конференции по свободе прессы, и спокойно продолжила конференцию по свободе прессы. Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 июня 2018 г.

Симоньян привлекла к ситуации генсека Международной федерации журналистов Энтони Белланже, который возмутился событиями на Украине. Он подчеркнул, что действия киевского правительства идут вразрез с принципами демократии. Он потребовала от Киева незамедлительно предоставить объяснения решения о запрете въезда для Слиер.