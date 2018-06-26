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16:25   26 Июня 2018
Россия

Что и требовалось доказать: Симоньян осудила ОБСЕ за бездействие

Что и требовалось доказать: Симоньян осудила ОБСЕ за бездействие

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась решением ОБСЕ проводить конференцию о свободе прессы в Киеве и осудила организацию за бездействие.

Симоньян прокомментировала инцидент с израильским собкором агентства Полой Слиер, которую не пустили в Киев. 

«Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести», — заявила она в Twitter.

Напомним, Слиер приехала на Украину, чтобы выступить в качестве спикера на конференции, дальнейшие события она рассказала в интервью для RT. Журналиста задержали на границе и удерживали полтора часа, после чего без объяснений принудили подписать бумагу, в которой говорилось о запрете посещения страны сроком на пять лет.

Развитие события не осталось без внимания главреда, ее возмутило бездействие организации, которое выразило «сожаление» в связи с инцидентом и «спокойно продолжила конференцию по свободе прессы».

«Что и требовалось доказать» — резюмировала журналист.

Симоньян привлекла к ситуации генсека Международной федерации журналистов Энтони Белланже, который возмутился событиями на Украине. Он подчеркнул, что действия киевского правительства идут вразрез с принципами демократии. Он потребовала от Киева незамедлительно предоставить объяснения решения о запрете въезда для Слиер.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #киев #политика #общество #симоньян #конференция о свободе прессы
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