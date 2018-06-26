Возраст ни в коем случае не должен служить причиной увольнения — Медведев

Об этом на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы в резиденции главы правительства в подмосковных Горках заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, правительство должно приложить все усилия, чтобы у пожилые люди были трудоустроены.

«Возрастная дискриминация в трудовых отношениях у нас законодательно запрещена, — напомнил Медведев. — Я поручил Роструду внимательно следить, чтобы права граждан соблюдались».

Ранее сообщалось, что в окончательной редакции проект закона о повышении пенсионного возраста будет принят весной. Этот документ — часть пенсионной реформы, стартовавшей в России. По законопроекту предполагается повышение возраста выхода на пенсию мужчинам до 65 лет, женщинам — до 63 лет. Законом будет оговорен список льготных категорий населения, на которых повышение пенсионного возраста не распространяется (полиция, военные и прочие профессии, связанные с повышенным вредом для здоровья, рисками и прочее).