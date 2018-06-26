Москалькова приехала в Киев для встречи с Одинцовым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова хочет встретиться с российским военнослужащим Максимом Одинцовым, который сейчас находится в СИЗО. Ранее она поговорила с членами экипажа российского судна «Норд», арестованного на Украине.

В июне Татьяна Мокалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова обменялись списками удерживаемых лиц, которых они намерены посетить в местах лишения свободы.

По словам Уполномоченного по правам человека в РФ, президент Украины Петр Порошенко сказал, что обудсмен может посетить любого заключенного, представленного в списке. Тем не менее, продолжила правозащитник, украинская сторона не оказывает ей достаточного содействия: сотрудники погранслужбы долго не хотели пускать ее в страну.

Российского гражданина Максима Одинцова обвиняют на Украине в государственной измене и дезертирстве. Его дело рассматривается больше года.

Коллега Москальковой Людмила Денисова сейчас находится в Москве, где ожидает разрешения на встречу с находящимся в московском «Лефортово» Романом Сущенко.