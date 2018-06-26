Семнадцать станций метро достроят в Москве до конца года

Пять станций примут первых пассажиров уже в 2018 году, остальные - в начале следующего года, уточнил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о четырех станциях на участке Кожуховской линии метро от «Косино» до «Некрасовки». Еще одна станция - «Беломорская» - откроется на Замоскворецкой линии. Москвичей пустят на построенные станции уже до конца этого года.

Тем временем четыре станции на участке Сокольнической линии от «Саларьево» до «Столбово», а также участок на Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией «Нижняя Масловка» примут пассажиров в начале 2019 года. Хотя строительные работы на них закончатся в 2018-ом.

С начала текущего года в столице уже запустили восемь станций метро: участок БКЛ от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк», а также часть Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская».