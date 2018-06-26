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15:41   26 Июня 2018
Россия

Путин наградит выдающихся россиян 27 июня в Кремле 

Путин наградит выдающихся россиян 27 июня в Кремле 

Глава России Владимир Путин проведет церемонию государственного награждения в  в Екатерининском зале Кремля в среду, 27 июня.

В списке лауреатов на госнаграду числятся выдающиеся деятели из разных сфер: науки, культуры, спорта, космоса, здравоохранения и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер наградит около 40 россиян ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.

Подобные мероприятия проходят примерно раз в квартал. На предыдущей церемонии Путин заявил, что церемония объединяет самых неординарных, заслуженных граждан, чьи успехи имеют особую значимость для страны.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #кремль #политика #общество #награда
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