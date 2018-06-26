Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников

Россия собирается совместно со странами БРИКС создать космическую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Речь об этом заходила еще в 2016 году на авиасалоне Airshow China 2016.

В ноябре 2016 года прошло первое заседание глав космических агентств стран БРИКС. Тогда стороны и решили в будущем создать такую совместную группировку спутников.

Дистанционное зондирование Земли может помочь предотварить катастрофы. Также оно играет немаловажную роль в плане охраны окружающей среды.

Нынешний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился провести переговоры, которые необходимы для того, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве. На встречу приглашены представители космических ведомств стран БРИКС.

Кроме того, по словам Рогозина, США и Россия планируют вместе работать над проектом создания орбитальной станции на Луне.