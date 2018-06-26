Мы в соц.сетях:
Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

 Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz

Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников
Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

Путин поручил провести тестирование налога для самозанятых в четырех регионах РФ

 Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz

Гонщица Багдасарян продает Mercedes-Benz
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

BMW не закроет заводы Великобритании из-за Brexit

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников
15:53   26 Июня 2018
Весь мир

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников

Россия вместе с БРИКС создаст космическую группировку спутников

Россия собирается совместно со странами БРИКС создать космическую группировку спутников  дистанционного зондирования Земли. Речь об этом заходила еще в 2016 году на авиасалоне Airshow China 2016.

В ноябре 2016 года прошло первое заседание глав космических агентств стран БРИКС. Тогда стороны и решили в будущем создать такую совместную группировку спутников. 

Дистанционное зондирование Земли может помочь предотварить катастрофы. Также оно играет немаловажную роль в плане охраны окружающей среды. 

Нынешний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился провести переговоры, которые необходимы для того, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве. На встречу приглашены представители космических ведомств стран БРИКС. 

Кроме того, по словам Рогозина, США и Россия планируют вместе работать над проектом создания орбитальной станции на Луне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #космос #брикс #спутники
Выбор редакции
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН
И призвал граждан не игнорировать рекламу наркотиков в интернете.
16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

 Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета