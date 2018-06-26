Эксперт объяснил связь сбора макулатуры и политики санкций

Торговые войны, таможенные пошлины и санкции являются следствием общей тенденции по отказу от свободного рынка, считает главред PolitRussia Руслан Осташко.

В беседе с ФАН журналист пояснил, как сбор макулатуры касается санкционных войн, которыми в отношении России занимается Запад.

Осташко напомнил, что сбор ввели в СССР, когда каждый школьник должен был собрать необходимое количество бумаги. Учении утилизировали старые тетради, книги, обертки. Осенью и весной пионеры несли килограммы старых журналов и прочий бумажный хлам.

О связи сбора макулатуры и санкционный войн Осташко приводит мнение главы аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерины Трофимовой. Гендиректор организации считает, что ограничения в российскую сторону стоит рассматривать как рост уровня общего протекционизма в мировой экономике. К примеру, апрельские санкции ввели сразу после обоюдных торговых ограничений Китая и США.

Сегодня попадание в санкционный список все менее касается политического контекста, а больше — экономического. Рост протекционизма снизит темпы мирового роста в экономике, что приведет к снижению спроса на российские поставки товаров за границу.

Осташко отметил, что протекционизм проявляется скорее не к США и странам Европы. Всем этим государствам Россия ответила в 2014 году. Однако Москва терпит «восточно-европейских прихлебателей», живущих за счет русофобии. И здесь главред PolitRussia вернулся к сбору макулатуры.

Эксперт подчеркнул, что половина из 350 тысяч тонн макулатуры импортируется из России на Украину киевскими предприятиями бумажной промышленности. То есть, 170 тысяч тонн он покупают у Москвы. Примечательно, что макулатура в РФ в дефиците. К тому же, Киев закупает бумажные отходы по цене в два раза выше, чем в ЕС. После переработки бумагу продают подороже. Прибыль Украина оставляет себе. Осташко уверен, что эти деньги власти страны отдают на антироссийскую пропаганду.

Промышленности России по силам перерабатывать более четырех миллионов тонн макулатуры. Но, согласно информации на 2017 год, перерабатывается чуть более трех миллионов тонн, хотя ежегодно в стране собирается девять миллионов тонн бумажных отходов, из которых для переработки пригодны восемь. Низкий уровень сбора отражается в нехватке макулатуры у российских производителей.

Производство простаивает, россияне теряют работу, федеральный и региональный бюджеты недополучают деньги. Предприятия вынуждены искать замену и находят ее в целлюлозе. Материал стоит дороже и получается из вырубки деревьев. Украине же заработала на российской макулатуре 200 миллионов долларов, по данным за прошлый год, подчеркнул политолог.

Осташко считает, что сейчас «воз сдвинулся». Инициативу о повышении пошлин на вывоз макулатуры поддержали четыре главы регионов РФ. Политики озабочены тем, что киевские компании получают бумагу, а российские предприятия — нет. Украина за прошедшие годы к тому же требовала возврата НДС, за счет чего Россия потеряла семь миллиардов рублей за год.

Киевские предприниматели имеют собственные предприятия по производству на территории РФ, отметил журналист. Они покупали сырье в стране, а после перепродавали Украине, на производство, принадлежащее тем же собственникам. Продажа шла по завышенной цене, но на самом деле «из кармана в карман» перекладывалась лишь часть этих денег. При возврате НДС российская сторона возмещала украинским «предпринимателям» налог за проданную самим себе бумагу. Осташко заключил, что Киев «доил» бюджет Москвы.

«Праздник жизни» для Украины закончился в 2016 году по инициативе депутата Александра Фокина. Политик тогда предложил отменить НДС на операции по макулатуре. Так российскому бюджету удалось сэкономить семь миллиардов рублей. Вывоз же сырья продолжается.

На сайте правительства опубликован проект о введении импортных пошлин на макулатуру. Размер налога составит 43%, но не более 57 евро за тонну сроком на шесть 1,5 года. «Вежливые санкции», как назвал их эксперт, против европейских партнеров, вводились временно. Далее отечественные производители призвали не отменять санкций. Осташко считает такой курс верным.