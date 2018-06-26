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15:20   26 Июня 2018
Весь мир

Посол РФ обсудил с вице-президентом Ирака отношения между странами

Посол РФ обсудил с вице-президентом Ирака отношения между странами

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики встретился с послом РФ в Багдаде Максимом Максимовым. Они обсудили отношения двух стран, а также мировую и региональную повестки. 

12 мая в Ираке впервые после освобождения от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) прошли парламентские выборы. По их итогам должно было сформироваться новое правительство, но власти заявили о нарушениях в ходе голосования. В результате парламент поддержал ручной пересчет голосов.

Вице-президент Ирака заявил, что сейчас крайне важно сформировать гармоничное правительство, приоритетом которого будет оказание услуг, развитие, обеспечение безопасности и стабильности страны. Кроме того, важно установить крепкие отношения с другими государствами. Основой для этого должны служить взаимные интересы и невмешательство во внутренние дела партнеров. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ирак #багдад #политика #аль-малики
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