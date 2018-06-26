Еврокомиссия предлагает составить список «безопасных стран» для беженцев

В рамках миграционной реформы ЕК предлагает составить список стран, в которых нет опасной ситуации. Такой документ позволил бы странам Евросоюза оперативно отказывать мигрантам, у которых нет оснований для бегства.

В материалах ЕК указано, что предложение о списках ускорит работу с беженцами, поскольку опираясь на них правительство той или иной страны будет знать, есть ли у мигранта весомые основания для просьбы об укрытии или нет. Таким образом, процедура обработки заявлений будет заметно ускорена.