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Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

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15:04   26 Июня 2018
Россия

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Глава российского президентского Совета по правам человека Михаил Федотов встретился с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Речь шла об осужденном в РФ режиссере Олеге Сенцове, объявившем голодовку.

Как сообщается на сайте Совета, Федотов заверил коллегу, что Сенцов с 8 июня получает через капельницу смесь для энтерального питания Nutridrink. Это точно такой же препарат, который получала во время длительной голодовки в «Матросской тишине» летчица Надежда Савченко, осужденная за причастность к убийствам журналистов в Донбассе. По словам омбудсмена, капельницу Сенцову ставят дважды в день. Благодаря препарату, он не теряет в весе.

Федотов также рассказал, что состояние Сенцова изучил специально собранный консилиум врачей. Специалисты оценили его состояние как удовлетворительное. При этом ему скорректировали лечение, после чего в его рацион и вошел Nutridrink.

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года. Судом было установлено, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев, с которым находились российские журналисты. В результате погибли сотрудники ВГТРК  Антон Волошин и Игорь Корнелюк. В конце мая 2016 года президент РФ помиловал Савченко.

Сенцов и его сообщник Александр Кольченко были приговорены к 20 годам и 10 годам колонии соответственно по обвинению в организации террористических актов на территории Крыма. Ранее по тому же делу получили по семь лет заключения Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #федотов #общество #сенцов #денисова
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