МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

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15:15   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

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Это стало бы отличной альтернативой закрытию российских новостных ресурсов, считает начальник отдела Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

Его слова передает во вторник ТАСС.

Буякевич 26 июня участвует в организованной ОБСЕ конференции по свободе слова на Украине. Он рассказал, что предложил участникам, как он считает, конструктивный вариант. Он заключается в том, чтобы вместо закрытия российских СМИ, что противоречит обязательствам Киева в ОБСЕ, подумать над созданием информационного продукта, который бы по содержанию и качеству, возможно, превзошел российский.

Он выразил сожаление, что не получил реакции украинских журналистов на эту идею. Тем не менее хорошо, что российская сторона смогла обозначить свою точку зрения.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #сми #мид рф #общество
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