МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

Это стало бы отличной альтернативой закрытию российских новостных ресурсов, считает начальник отдела Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

Его слова передает во вторник ТАСС.

Буякевич 26 июня участвует в организованной ОБСЕ конференции по свободе слова на Украине. Он рассказал, что предложил участникам, как он считает, конструктивный вариант. Он заключается в том, чтобы вместо закрытия российских СМИ, что противоречит обязательствам Киева в ОБСЕ, подумать над созданием информационного продукта, который бы по содержанию и качеству, возможно, превзошел российский.

Он выразил сожаление, что не получил реакции украинских журналистов на эту идею. Тем не менее хорошо, что российская сторона смогла обозначить свою точку зрения.