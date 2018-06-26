Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Помощник главы Америки по нацбезопасности Джон Болтон нанес визит в Италию. Премьер Джузеппе Конте принял его в правительственном дворце Киджи.

Одной из тем переговоров стала предстоящая встреча итальянского премьера с американским лидером.

Конте написал в Twitter, что с радостью принял помощника Трампа, с которым обсудил организацию ответного визита.