Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
Помощник главы Америки по нацбезопасности Джон Болтон нанес визит в Италию. Премьер Джузеппе Конте принял его в правительственном дворце Киджи.
Одной из тем переговоров стала предстоящая встреча итальянского премьера с американским лидером.
Конте написал в Twitter, что с радостью принял помощника Трампа, с которым обсудил организацию ответного визита.
«Скоро увидимся в Вашингтоне», — такими словами политик завершил пост.