Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео встретился с молдавским премьер-министром Павлом Филипом. Переговоры прошли в Вашингтоне, пишет посольство Соединенных Штатов в Кишиневе.

Госсекретарь напомнил министру, что основой любой демократической системы являются свободные и справедливые выборы. Голосование должно показать волю граждан. Политическое вмешательство при этом необходимо исключить, считает Помпео.

В минувший понедельник молдавская Высшая палата признала правомерность отмены выборов мэра Кишинева. Таким образом ведомство поставило точку в деле по обвинению кандидатов в нарушениях процесса. Американское посольство отметило, что указ об аннулировании лишь укрепил «восприятие о вмешательстве в судебную систему».