Париж поддержал введение механизма расследования химатак в Сирии

Данный проект позволит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) устанавливать виновных в химатаках.

Проект решения 22 стран, который предлагает усилить методы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ввести механизм расследования для установление ответственных за использование химоружия в Сирии рассматривается во вторник в Гааге на специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Переговоры продлятся до 28 июня.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж поддерживает указанный проект.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов подчеркнул, что инициатива Запада наделить ОЗХО правом устанавливать виновных - попытка превратить организацию в политизированную структуру.