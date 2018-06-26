Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

И призвал граждан не игнорировать рекламу наркотиков в интернете.

Роскомнадзор с момента появления Единого реестра запрещенной информации (2012 год) внес туда 92 тысячи сайтов с информацией о наркотиках. Публикацию статистики регулятор приурочил к Международному дню борьбы с наркотиками. Он отмечается 26 июня.

В Национальном антинаркотическом союзе подтвердили — помощь со стороны надзорных органов ощутимая.

«Такая работа необходима, мы ее одобряем, — прокомментировал ИА «Политика Сегодня» председатель правления союза Никита Лушников. — Такие сайты обязательно надо блокировать. Но они — как гидра, которой отрубаешь одну голову, а вырастает пять. Так как это прибыльный бизнес, криминальные технологи не стоят на месте и открывают новые».

По словам Лушникова, сегодня весь наркобизнес ушел в интернет, потому что так проще избежать наказания: нет прямого контакта дилера с потребителем, нет прямой передачи денег, которая раньше служила основанием для возбуждения уголовных дел. Поэтому в борьбе с этим злом не обойтись без помощи граждан.

«Нужно вовлекать людей, общество, чтобы они сообщали, если натыкаются на рекламу наркотиков или подозрительных средств. Сделать что-то типа квеста. Чтобы была возможность анонимно кидать ссылки на подобные сайты. Эксперты могли бы оценивать, действительно ли речь идет о наркотиках. Например, мы можем взять на себя такую функцию», — сказал представитель союза.

Тем временем, в РКН отмечают сознательную позицию хостинг-провайдеров, которые оперативно реагируют на уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной к распространению на территории России: большая часть интернет-сайтов недоступна в связи с разделегированием или окончанием срока действия домена.