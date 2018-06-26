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14:58   26 Июня 2018
Весь мир

Закон о Brexit утвердила Елизавета II

Закон о Brexit утвердила Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Brexit. Теперь он приобретает статус закона. В силу документ вступит после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

20 июня палата лордов окончательно утвердила законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза. Он был одобрен без традиционного голосования, простым большинством. Это пресекает все попытки внести в документ поправки, которые наделяют полномочиями парламент изменить условия Brexit или отменить выход из ЕС. 

Дело в том, что ранее парламентарии хотели смягчить некоторые положения законопроекта и, следовательно, условия Brexit. Для этого было необходимо одобрение обеих палат, поэтому документ постоянно «кочевал». При этом сразу было ясно, что законопроект примут в том виде, который предложило правительство, поскольку кабмин располагает поддержкой палаты общин, которая имеет большее влияние при принятии законов.

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Автор: Виктория Разумовская
#ес #великобритания #brexit #политика #елизаввета ii
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