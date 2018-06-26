Трамп: Harley Davidson использует торговую войну в качестве оправдания

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал решение компании о переносе части производства в страны Евросоюза.

Отношение к политике компании американский лидер выразил в Twitter. По его словам, руководители корпорации и раньше собирались перенести производство из Канзас-Сити в Таиланд. Таким образом, уверен Трамп, Harley Davidson используют повышение тарифов в качестве оправдания. Он также пообещал бороться с подобной нечестной торговлей.

Он подчеркнул, что ряд стран устанавливает несправедливые тарифы и другие торговые барьеры для товаров и услуг из США. Белый дом готов ответить тем же: повышением тарифов. Необходимо играть честно, резюмировал глава Соединенных Штатов.