Трамп: Harley Davidson использует торговую войну в качестве оправдания

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал решение компании о переносе части производства в страны Евросоюза.

Отношение к политике компании американский лидер выразил в Twitter. По его словам, руководители корпорации и раньше собирались перенести производство из Канзас-Сити в Таиланд. Таким образом, уверен Трамп, Harley Davidson используют повышение тарифов в качестве оправдания. Он также пообещал бороться с подобной нечестной торговлей.

Он подчеркнул, что ряд стран устанавливает несправедливые тарифы и другие торговые барьеры для товаров и услуг из США. Белый дом готов ответить тем же: повышением тарифов. Необходимо играть честно, резюмировал глава Соединенных Штатов.

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it.....