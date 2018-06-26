Все крупнейшие медиакомпании США находятся под колпаком спецслужб — эксперт

Вашингтону удобно обвинять Москву в попрании демократических ценностей для решения своих внутриполитических вопросов. На самом же деле свобода слова в США как одна их ценностей демократии — понятие весьма условное.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин. Темой разговора была состоявшаяся в мае встреча представителей медиакомпаний из Кремниевой долины (Google, Microsoft, Apple, Twitter, Snap, AOL, Yahoo, Oath) и правоохранителеми. Инициатором встречи выступила компания Facebook, предложившая обсудить с представителями спецслужб называемое российское вмешательство в выборы президента США 2016 года.

Примечательно, что эксперт по безопасности Гай Роузен заявил в интервью The Washington Post, что до сих пор не обнаружил признаков вмешательства со стороны российского Агентства интернет-исследований или других компаний в избирательный процесс.

По словам Кошкина, власти США лишь прикрываются демократическими ценностями, включая свободу слова. На деле же все эти понятия трактуются ими абсолютно произвольно. Верхушке в Вашингтоне, по мнению эксперта, удобно, что именно Россия якобы нарушает демократические принципы и «вмешивается» в выборы.

«Обвиняя Москву, Вашингтон решает собственные внутриполитические проблемы, связанные с противостоянием демократов и республиканцев», — отметил Кошкин. — Все крупнейшие американские медиакомпании находятся под контролем спецслужб. Об этом свидетельствуют открытые признания владельцев соцсетей в сотрудничестве со спцслужбами — ЦРУ и АНБ полностью контролируют работу крупнейших медийщиков».

При этом эксперт признал, что эта цензура является довольно мягкой и гибкой, но подчеркнул, что нельзя не принимать во внимание ее ограничительный характер.