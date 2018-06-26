Мы в соц.сетях:
Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

 Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий

Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий
Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

 Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны
Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

 Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

 Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий

Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий
Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

 Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны
Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

 Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
14:30   26 Июня 2018
Россия

Все крупнейшие медиакомпании США находятся под колпаком спецслужб — эксперт

Все крупнейшие медиакомпании США находятся под колпаком спецслужб — эксперт

Вашингтону удобно обвинять Москву в попрании демократических ценностей для решения своих внутриполитических вопросов. На самом же деле свобода слова в США как одна их ценностей демократии — понятие весьма условное.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин. Темой разговора была состоявшаяся в мае встреча представителей медиакомпаний из Кремниевой долины (Google, Microsoft, Apple, Twitter, Snap, AOL, Yahoo, Oath) и правоохранителеми. Инициатором встречи выступила компания Facebook, предложившая обсудить с представителями спецслужб называемое российское вмешательство в выборы президента США 2016 года.

Все крупнейшие медиакомпании США находятся под колпаком спецслужб — эксперт

Примечательно, что эксперт по безопасности Гай Роузен заявил в интервью The Washington Post, что до сих пор не обнаружил признаков вмешательства со стороны российского Агентства интернет-исследований или других компаний в избирательный процесс.

По словам Кошкина, власти США лишь прикрываются демократическими ценностями, включая свободу слова. На деле же все эти понятия трактуются ими абсолютно произвольно. Верхушке в Вашингтоне, по мнению эксперта, удобно, что именно Россия якобы нарушает демократические принципы и «вмешивается» в выборы.

«Обвиняя Москву, Вашингтон решает собственные внутриполитические проблемы, связанные с противостоянием демократов и республиканцев», — отметил Кошкин. — Все крупнейшие американские медиакомпании находятся под контролем спецслужб. Об этом свидетельствуют открытые признания владельцев соцсетей в сотрудничестве со спцслужбами — ЦРУ и АНБ полностью контролируют работу крупнейших медийщиков».

При этом эксперт признал, что эта цензура является довольно мягкой и гибкой, но подчеркнул, что нельзя не принимать во внимание ее ограничительный характер.

«Бизнес в США подконтролен спецслужбам», — резюмировал политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #спецслужбы #вмешательство
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие
Политик упустил время с прошлогодних выборов и игнорирует существующие механизмы, предпочитая обвинять всех вокруг.
14:11   26 Июня 2018
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ