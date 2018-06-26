Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что на рынок труда сегодня сильно влияют цифровые технологии. По этой причине многим людям старшего поколения требуется переобучение.

По его словам, это касается не только пожилых людей, но даже молодежи, поскольку технологии меняются очень быстро. В связи с этим необходимо организовать переобучающие программы, которые помогут людям освоить новые специальности

Премьер отметил, что «бизнес в этом может и должен принять самое активное участие». Государство в свою очередь поможет предпринимателям в этом деле. На данный момент над этим проектом идет работа.

Ранее стало известно, что правительство хочет повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Реформа будет поэтапной и начаться может с 2019 года. Осенью законопроект рассмотрят депутаты Госдумы.