Австралия купит у США шесть беспилотников за пять миллиардов долларов

Австралия хочет купить у США шесть беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton. Беспилотники нужны для обеспечения безопасности судоходных маршрутов в северных акваториях страны.

Сумма сделки составит более пяти миллиардов долларов США. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald, ссылаясь на источник в окружении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла. Тернбулл выступит с официальным заявлением в ближайшее время.

С помощью беспилотников Австралия надеется обеспечить безопасность главных судоходных маршрутов. Австралийские военные намерены тесно сотрудничать с ВС США в регионе. По словам председателя правительства страны, совместные военные операции укрепят обороноспособность двух государств.

Разведывательный беспилотник Triton разработан корпорацией Northrop Grumman для военно-морских сил. Его длина составляет 14,5 метров. Он оснащен комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром. Реактивный двигатель позволяет летательному аппарату подниматься на высоту до 20 километров и находиться в полете более 30 часов подряд.