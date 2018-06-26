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14:26   26 Июня 2018
Весь мир

Австралия купит у США шесть беспилотников за пять миллиардов долларов

Австралия купит у США шесть беспилотников за пять миллиардов долларов

Австралия хочет купить у США шесть беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton. Беспилотники нужны для обеспечения безопасности судоходных маршрутов в северных акваториях страны.

Сумма сделки составит более пяти миллиардов долларов США. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald, ссылаясь на источник в окружении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла. Тернбулл выступит с официальным заявлением в ближайшее время.

С помощью беспилотников Австралия надеется обеспечить безопасность главных судоходных маршрутов. Австралийские военные намерены тесно сотрудничать с ВС США в регионе. По словам председателя правительства страны, совместные военные операции укрепят обороноспособность двух государств.

Разведывательный беспилотник Triton разработан корпорацией Northrop Grumman для военно-морских сил. Его длина составляет 14,5 метров. Он оснащен комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром. Реактивный двигатель позволяет летательному аппарату подниматься на высоту до 20 километров и находиться в полете более 30 часов подряд.

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Автор: Надежда Егорова
#сша #австралия #беспилотник #mq-4c triton
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