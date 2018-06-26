Представители МИД РФ и Италии обсудили вопросы европейской безопасности
Основной темой обсуждения политиков стал украинский кризис и миграционный вопрос в Средиземноморье.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко встретился с коллегой из Италии Гульельмо Пикки в понедельник, 25 июня.
Переговоры были приурочены к предстоящей конференции ОБСЕ по проблематике в области безопасности. Дипломаты обсудили актуальную повестку дня и вопросы, связанные с европейской безопасностью. Основное внимание уделено вопросу урегулированию конфликта на Украине и проблеме мигрантов из Южного Средиземноморья, сообщили в российском дипведомстве.