Представители МИД РФ и Италии обсудили вопросы европейской безопасности

Основной темой обсуждения политиков стал украинский кризис и миграционный вопрос в Средиземноморье.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко встретился с коллегой из Италии Гульельмо Пикки в понедельник, 25 июня.

Переговоры были приурочены к предстоящей конференции ОБСЕ по проблематике в области безопасности. Дипломаты обсудили актуальную повестку дня и вопросы, связанные с европейской безопасностью. Основное внимание уделено вопросу урегулированию конфликта на Украине и проблеме мигрантов из Южного Средиземноморья, сообщили в российском дипведомстве.