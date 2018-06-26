Митинг простив РУСАЛа пройдет в Иркутске

Митинг пройдет 28 июня. Горожане требуют вернуть перекрестное субсидирование энерготарифов в регионе. Ранее данную меру поддержки компании En+ Дерипаска предложил правительству.

Отмена перекрестного субсидирования приведет к повышению тарифов на энергию в области в три раза.

Митинг проводит общественная организация «СТОП Тариф», возникшее после того, как структуры Олега Дерипаски попросили у правительства льготы для поддержки собственных компаний. Политических целей движение не преследует.

По словам экспертов, сложности РУСАЛа не связаны с тарифами на электроэнергию: в России они одни из самых низких в мире. Отмена перекрестного субсидирования компаниям En+ справиться с кризисом не поможет, добавили специалисты.

Депутат Госдумы Михаил Щапов также высказался против повышения тарифов. Он уверен: россияне не должны оплачивать «яхты олигархов из собственных карманов».

В апреле Вашингтон ввел новые санкции против российских предприятий. В числе пострадавших оказался Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал». Позже Белый дом согласился смягчить санкции в отношении «Русала», если Дерипаска покинет пост главы компании.