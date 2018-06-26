Медведев: Кабмин учтет интересы россиян при изменении пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кабмин постарается максимально учесть интересы граждан и государства при изменении пенсионного законодательства.

На данный момент мужчины в России уходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Такие рамки установлены еще с советских времен, с 30-х годов. Реформа повысит возраст до 65 и 63 лет соответственно. В других странах в среднем он составляет 60-65 лет.

О повышении пенсионного возраста говорят уже давно. Правительство объясняет это тем, что в России увеличивается продолжительность жизни. Следовательно, количество пенсионеров растет, а число работающих граждан, наоборот, уменьшается.

Правительство планирует подробно рассмотреть проект закона о пенсионной реформе осенью.

Ранее вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не затягивать с реформой, однако допустила, что закон придется шлифовать.