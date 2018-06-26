Первые семь семей подписали договоры по программе реновации в СВАО Москвы

Как сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы, эти семьи переедут в равнозначные квартиры, но в новых домах.

Семь «пионеров реновации» Северо-восточного округа столицы уже получили ключи от новых квартир. Вскоре они покинут квартиры в старых домах по улице Осташковская (№9, корп. 2 и корп. 3) и поселятся в новостройках по улице Летчика Бабушкина, №39 и №41.

По данным пресс-службы, всего за 17 дней работы центров информирования по переселению более двухсот семей дали согласие на переезд в новостройки, что составляет три четверти жителей трех домов, попавших под реновацию на северо-востоке столицы.