Мы в соц.сетях:
Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

 Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий

Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

 Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

 Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий

Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

 Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
13:52   26 Июня 2018
Россия

Первые семь семей подписали договоры по программе реновации в СВАО Москвы

Первые семь семей подписали договоры по программе реновации в СВАО Москвы

Как сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы, эти семьи переедут в равнозначные квартиры, но в новых домах.

Семь «пионеров реновации» Северо-восточного округа столицы уже получили ключи от новых квартир. Вскоре они покинут квартиры в старых домах по улице Осташковская (№9, корп. 2 и корп. 3) и поселятся в новостройках по улице Летчика Бабушкина, №39 и №41.

По данным пресс-службы, всего за 17 дней работы центров информирования по переселению более двухсот семей дали согласие на переезд в новостройки, что составляет три четверти жителей трех домов, попавших под реновацию на северо-востоке столицы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #общество #реновация #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие
Политик упустил время с прошлогодних выборов и игнорирует существующие механизмы, предпочитая обвинять всех вокруг.
14:11   26 Июня 2018
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ