Волонтеры собрали 35 тысяч подписей в поддержку Собянина

Речь идет о качественных подписях, которые уже проверили юристы, уточнил глава избирательного штаба мэра Константин Ремчуков.

Он рассказал, что в штабе мэра Москвы Сергея Собянина работают шесть тысяч волонтеров. Тех, кто соберут самые качественные подписи, поощрят: состоится чаепитие с градоначальником, на котором тем подарят памятные значки.

К слову, в штабе уже собрали сто подписей муниципальных депутатов из ста муниципальных образований, тогда как всего нужно 110 таких подписей. Планируется завершить сбор подписей от жителей и муниципальных депутатов до конца текущей недели.