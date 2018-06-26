Посольство РФ в Португалии поможет родственникам скончавшегося музыканта Сучилина

Российское посольство в Лиссабоне содействует жене погибшего в Португалии музыканта Андрея Сучилина.

Пресс-секретарь диппредставительства Александр Брянцев рассказал, что сотрудники посольства уже связали родственников погибшего с похоронным бюро, жена Сучилина Лидия Тихонович получит дальнейшую поддержку в оформлении документов, сообщает РИА Новости. Сейчас решается вопрос транспортировки тела музыканта, будут ли его кремировать или нет.

О смерти Сучилина стало известно во вторник, 26 июня.

Резкое обострение заболевания музыканта произошло на борту самолета авиакомпании Transavia Holland, в конце мая рейс был вынужден приземлиться в португальском городе Фару. Тогда мировые издания сообщали, что незапланированная посадка произошла из-за жалоб пассажиров на неприятный запах. После инцидента жена Сучилина сообщила, что в реанимации деятель культуры впал в кому. Врачи пытались его спасти и провели ряд операций, однако остановить некроз не удалось. Позже Тихонович уточнила, что сердце, легкие и почки музыканта не справились.

Ранее лидер советской и российской арт-рок-группы «До Мажор» пожаловался в Facebook, что консульство РФ и страховая компания Ингосстрах не оказали оперативную помощь в сложной ситуации.

В посольстве соболезнуют родным и близким Сучилина.