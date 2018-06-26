Мы в соц.сетях:
Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

 Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий

Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

 Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

Сенцова кормят тем же, что и Савченко, когда та голодала в российском СИЗО — Федотов

 Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий

Медведев: Старшее поколение потребуется переобучать из-за развития технологий
МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

МИД РФ посоветовал Киеву создавать качественные информпродукты

 Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

Помпео напомнил премьеру Молдавии о невозможности вмешательства в выборы

 Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Глава правительства Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
13:58   26 Июня 2018
Россия

Посольство РФ в Португалии поможет родственникам скончавшегося музыканта Сучилина

Посольство РФ в Португалии поможет родственникам скончавшегося музыканта Сучилина

Российское посольство в Лиссабоне содействует жене погибшего в Португалии музыканта Андрея Сучилина.

Пресс-секретарь диппредставительства Александр Брянцев рассказал, что сотрудники посольства уже связали родственников погибшего с похоронным бюро, жена Сучилина Лидия Тихонович получит дальнейшую поддержку в оформлении документов, сообщает РИА Новости. Сейчас решается вопрос транспортировки тела музыканта, будут ли его кремировать или нет. 

О смерти Сучилина стало известно во вторник, 26 июня.

Посольство РФ в Португалии поможет родственникам скончавшегося музыканта Сучилина

Резкое обострение заболевания музыканта произошло на борту самолета авиакомпании Transavia Holland, в конце мая рейс был вынужден приземлиться в португальском городе Фару. Тогда мировые издания сообщали, что незапланированная посадка произошла из-за жалоб пассажиров на неприятный запах. После инцидента жена Сучилина сообщила, что в реанимации деятель культуры впал в кому. Врачи пытались его спасти и провели ряд операций, однако остановить некроз не удалось. Позже Тихонович уточнила, что сердце, легкие и почки музыканта не справились.

Ранее лидер советской и российской арт-рок-группы «До Мажор» пожаловался в Facebook, что консульство РФ и страховая компания Ингосстрах не оказали оперативную помощь в сложной ситуации.

Посольство РФ в Португалии поможет родственникам скончавшегося музыканта Сучилина

В посольстве соболезнуют родным и близким Сучилина. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #посольство #португалия #умер #общество #музыкант #сучилин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие
Политик упустил время с прошлогодних выборов и игнорирует существующие механизмы, предпочитая обвинять всех вокруг.
14:11   26 Июня 2018
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ