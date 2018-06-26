Суд в США отклонил иск к нефтяникам из-за глобального потепления

Федеральный суд Калифорнии отклонил иск городов Окленд и Сан-Франциско к пяти крупным нефтяным компаниям. Об этом сообщает официальный сайт американского нефтедобывающего предприятия Chevron.

Городские власти требовали от нефтяников создать специальный фонд для компенсации ущерба экологии страны.

Иски направлены против BP, ExxonMobil, Conoco-Phillips, Chevron и Royal Dutch Shell. Обвинение настаивает на том, что нефтедобывающие предприятия ответственны за «парниковый эффект», который изменяет глобальный климат.

Защита, в свою очередь, заметила, что компании и так инвестируют значительные средства в экологию и стремятся к максимально «чистому» производству.

Суд проблему глобального потепления признал. Однако представители ведомства подчеркнули, что взыскание с нефтяных компаний компенсации за климатические изменения находятся вне судебной компетенции.

Ранее аналогичные дела рассматривались в Нью-Йорке и Вашингтоне. Суд также встал на сторону нефтяников.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижских соглашений по климату.