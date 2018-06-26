Теракт в Зимбабве могли организовать как западные, так и восточные силы — эксперт

Покушение на лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву говорит о заинтересованности определенных сил в дестабилизации обстановки в Африке, заявил глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

На прошлой неделе в Африке произошли сразу два покушения. В субботу, 23 июня, пытались ликвидировать Мнангагву. Взрыв произошел во время выступления политика перед жителями Булавайо. Митинг посетили более двух тысяч человек. В результате взрыва пострадали десятки человек, среди них — вице-президент Зимбабве, министр по окружающей среде и сотрудники службы безопасности. Главу государства удалось эвакуировать в безопасное место.

Российский МИД осудил попытку покушения.

В этот же день еще один взрыв прогремел в Эфиопии, также на митинге в поддержку действующей власти. Пострадали 154 человека, один погиб.

Солонников, беседуя с Nation News, пояснил, что африканский континент находится в тяжелом геополитическом положении. В Африке ведется борьба за сферы влияния, считает политолог. Кто-то ориентируется на Китай, кто-то смотрит на Европу. К тому же, на континенте действуют многочисленные представители исламских террористических организаций. Интерес в смене власти проявляют не только внутренние, но и внешние силы.

«Намешано много центров влияния», — подчеркнул Солонников.

Эксперт напомнил о зашкаливающем уровне коррупции в большинстве африканских стран, развитой клановой системе и отсутствии социальных лифтов. Все это обеспечивает нестабильную обстановку на континенте. Этим могут воспользоваться разные внешние силы. Но нельзя утверждать, что ситуация сложилась только благодаря влиянию западных стран. Проблемы есть и на самом континенте, считает политолог.

Взрыв в Зимбабве власти признали терактом. Цель террористов — покушение на жизнь главы государства.

Подобный инцидент далеко не первый. За последние пять лет злоумышленники предприняли несколько попыток убить президентов Зимбабве. Сам Мнангагва пришел к власти после переворота в ноябре прошлого года. Далее его избрали председателем и первым секретарем партии Зимбабвийского африканского национального союза. После политика привели к присяге на должность президента.