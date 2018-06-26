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13:47   26 Июня 2018
Весь мир

Глава штаба ВМС США: Учения у берегов Норвегии должны стать сигналом для России

Глава штаба ВМС США: Учения у берегов Норвегии должны стать сигналом для России

Глава штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что противолодочные учения НАТО на севере Норвегии означают, что Вашингтон и Осло укрепляют военное сотрудничество. Это должно стать сигналом для России.

Ричардсон отметил, что нет ничего странного в том, что США и Норвегия активно сотрудничают в военной сфере. Москва же должна смотреть на это «как на сигнал о том, что мы укрепляем партнерство». Кроме того, по словам адмирала, растет интерес к северным регионам. В этом немаловажную роль играет изменение климата и проблемы безопасности.  

Глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен подтвердил, что именно вопросы безопасности в регионе поспособствовали активизации НАТО. 

Он подчеркнул, что несколько лет назад «все было спокойно», однако теперь ситуация стала неопределенной. И это не только из-за России.

Ежегодные учения НАТО Dynamic Mongoose («Стремительный мангуст-2018») проходят вблизи города Тромсе. Они продлятся до 6 июля. В них участвуют также Дания, Германия, Польша, Нидерланды, Испания и Турция.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #нато #норвегия #военные учения #учения нато
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