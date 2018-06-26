Мы в соц.сетях:
Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

 ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей

ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей
Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

 Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны
Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

 Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны

Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны
Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

 ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей

ЧМ-2018: на проведение соревнований дополнительно выделено 800 миллионов рублей
Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

Совет ЕС выделит Украине миллиард евро

 Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны

Белоруссия не войдет в состав другого государства, заявил в МИД страны
Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

 Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны

Президент Македонии не подписал соглашение о переименовании страны
13:38   26 Июня 2018
Весь мир

Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

Французский лидер также пожелал турецкому народу успехов в экономическом и социальном развитии.

Об этом во вторник сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Президентские выборы прошли в Турции в воскресенье, 24 июня. За пост лидера страны боролись шесть кандидатов: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (правящая Партия справедливости и развития), Мухаррем Индже (основная оппозиционная Народно-республиканская партия), Селахаттин Демирташа (прокурдская Партия демократии народов), Мераль Акшенер (Хорошая партия), Темель Карамоллаоглу (Партия счастья) и Дога Перинчек (партия «Родина»).

Эрдоган опередил конкурентов, набрав 52,6% голосов по данным обработки 99,9% бюллетеней.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил президента Турции с переизбранием. Он также выразил приверженность диалогу с Анкарой по ряду региональных кризисов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#франция #выборы #турция #эрдоган #политика #весь мир #макрон
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя Россия
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя
Российского журналиста не пустили на конференцию ОБСЕ по защите свободы прессы, которая проходит в Киеве.
11:59   26 Июня 2018
Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой Россия

Попытка сделать событие из «Партии перемен» осталась попыткой

17:30   25 Июня 2018
Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов Россия

Паспортный контроль в интернете защитит от педофилов

14:11   25 Июня 2018
Яшин солгал и ушел Россия

Яшин солгал и ушел

11:31   25 Июня 2018
Самое читаемое
Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

Уругвай одержал победу над сборной России со счетом 3:0

 ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

ЧМ-2018: британские болельщики приехали в Россию «за мечтой»

 ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

ДНР: Украинские силовики пытались атаковать позиции ополченцев

 Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия