Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

Французский лидер также пожелал турецкому народу успехов в экономическом и социальном развитии.

Об этом во вторник сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Президентские выборы прошли в Турции в воскресенье, 24 июня. За пост лидера страны боролись шесть кандидатов: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (правящая Партия справедливости и развития), Мухаррем Индже (основная оппозиционная Народно-республиканская партия), Селахаттин Демирташа (прокурдская Партия демократии народов), Мераль Акшенер (Хорошая партия), Темель Карамоллаоглу (Партия счастья) и Дога Перинчек (партия «Родина»).

Эрдоган опередил конкурентов, набрав 52,6% голосов по данным обработки 99,9% бюллетеней.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил президента Турции с переизбранием. Он также выразил приверженность диалогу с Анкарой по ряду региональных кризисов.