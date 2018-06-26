Песков назвал темы переговоров Лаврова и Болтона

Российская сторона намерена обсудить с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном тематику международной стабильности и безопасности, разоружения, региональные проблемы и двусторонние отношения.

Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая, какие темы российская сторона хочет обсудить, чтобы задать курс президентскому саммиту Россия—США, о возможности которого не раз заявлялось ранее.

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Болтоном состоится в Москве 27 июня. В минувшую пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что не исключает возможность встречи Болтона с российским лидером Владимиром Путиным.