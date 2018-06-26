Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, что существует предварительная договоренность об организации саммита США-РФ не в Австрии, а в более удобной с точки зрения логистики стране.

Статья об этом появилась в международной деловой газете Financial Times. Однако Песков проигнорировал информацию и отказался комментировать содержание публикации. Вопрос журналистов о том, в какой стране мог бы состояться саммит и, не идет ли речь о Франции, пресс-секретарь также проигнорировал.