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Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

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Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

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13:30   26 Июня 2018
Россия

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Песков отказался прокомментировать публикации СМИ о саммите РФ-США 

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, что существует предварительная договоренность об организации саммита США-РФ не в Австрии, а в более удобной с точки зрения логистики стране.

Статья об этом появилась в международной деловой газете Financial Times. Однако Песков проигнорировал информацию и отказался комментировать содержание публикации. Вопрос журналистов о том, в какой стране мог бы состояться саммит и, не идет ли речь о Франции, пресс-секретарь также проигнорировал. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #песков #политика #общество #саммит рф-сша
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