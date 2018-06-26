Совет ЕС выделит Украине миллиард евро
Совет Евросоюза решил предоставить Украине миллиард евро финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня Совет выдал Украине кредит размером в миллиард евро, для поддержки экономической стабильности страны, покрытия финансовых потребностей, исполнение плана программы структурных реформ», — пишет СЕ в Twitter.
???????????????? #Ukraine Macrofinancial Assistance TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB— EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 июня 2018 г.
Это уже третий транш, который Украина получает от Евросюза в рамках программы макрофинансовой помощи. За предоставление украинской стороне кредита высказались 527 депутатов, 124 парламентария проголосовали против, 29 — воздержались.
Главным условием получения транша стало создание в государстве системы антикоррупционных судов. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 11 июня.